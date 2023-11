Bach : Cantates – Château de Versailles CHAPELLE ROYALE, 28 novembre 2023, VERSAILLES.

Bach : Cantates – Château de Versailles CHAPELLE ROYALE. Un spectacle à la date du 2023-11-28 à 20:00 (2023-11-28 au ). Tarif : 29.7 à 116.6 euros.

BACH : CANTATESDurée: 1h50 entracte inclusDistribution Caroline Weynants SopranoLucile Richardot Mezzo-sopranoSebastian Maclaine TénorArvid Eriksson Baryton Ensemble CorrespondancesSébastien Daucé Direction PROGRAMME Johann Sebastian Bach (1685-1750) Christ lag in Todesbanden BWV4Nach dir, Herr, verlanget mich BWV150Actus Tragicus BWV106Aus der Tiefe ruf’ich Herr zu dir BWV 131 Correspondances, qui se consacre depuis sa création en 2009 à la musique française, est entré en territoire allemand dix ans plus tard par les rives de la mer Baltique. L’ensemble a ainsi joué la musique de maîtres germaniques du Nord du XVIIe siècle, mais aussi de beaucoup de musiciens voyageurs qui naviguaient alors de cour en cour depuis la Hanse jusqu’au Danemark. Dietrich Buxtehude, organiste célèbre de Sainte Marie de Lübeck, est le maître incontesté de ces terres en ce temps. De Paris et de Lübeck, la convergence de ces deux ruisseaux nous amène naturellement à la musique du jeune Johann Sebastian Bach. Ce musicien, formé en grande partie par sa curiosité insatiable des créations musicales qui l’ont précédé ou de celles de son temps, avait connaissance dès ses plus jeunes années d’un répertoire considérable. Sa bibliothèque musicale en atteste : la musique française y est en bonne place avec les œuvres de François Couperin ou de Nicolas de Grigny. Il avait rencontré à Lunebourg nombre de musiciens français dont un élève de Lully. Bach aura tout au long de sa vie une affinité particulière avec la musique française. Avec Charpentier ou Rameau il possède d’ailleurs un goût particulier pour les lignes musicales entremêlées, un dosage délicat entre une sensibilité à fleur de peau, une intelligence absolue du texte et une science dépassant de loin ses contemporains. C’est d’ailleurs encore un point commun entre ces trois génies : de leur vivant et même plus tard, ils sont jugés trop savants ! À Mülhausen donc, Johann Sebastien Bach arrive en poste en 1707 : c’est là qu’il compose ses toutes premières cantates (la toute première serait la BWV131). Ce genre marquera durablement sa carrière et son œuvre : il en constitue l’épine dorsale. Dans ces premières œuvres, son propre génie y côtoie avec bonheur l’inspiration de ses maîtres, en premier lieu celle de Buxtehude. Bach n’occupe son poste à Mülhausen que pour quelques mois avant de rejoindre une meilleure position à la cour de Weimar. C’est dans ce court séjour que naissent les quatre cantates splendides qui composent ce programme. Sébastien Daucé leur rend une musicalité profonde et une beauté exceptionnelle.CATÉGORIE PRESTIGE : De très bonnes places, le programme et une coupe de champagne offerts. Caroline Weynants, Lucile Richardot, Sébastien Daucé, Ensemble Correspondances Caroline Weynants, Lucile Richardot, Sébastien Daucé, Ensemble Correspondances

Votre billet est ici

CHAPELLE ROYALE VERSAILLES Château de Versailles – Place d’Armes Yvelines

29.7

EUR29.7.

Votre billet est ici