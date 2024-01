Exposition « 22 Rencontres Artistiques » Carré à la farine, place du marché Notre Dame, Versailles, Yvelines Versailles, lundi 26 février 2024.

Début : 2024-02-26 14:00

Fin : 2024-03-03 18:00

Venez nombreux à une superbe exposition-vente d'un collectif de 22 artistes qui vous propose des œuvres du figuratif à l'abstraction entre peinture, sculpture, photographie, gravure.

Venez nombreux à une superbe exposition-vente. Autour de la sculptrice sur métal Christine Caupin-Fos, invitée d’honneur de l’exposition, notre collectif d’artistes vous propose des œuvres du figuratif à l’abstraction entre peinture, sculpture, photographie, gravure.

Passionnés d’art, amateurs ou simple visiteur, vous serez enchantés par la diversité des approches artistiques…

Valérie Auriel, Claire-Joëlle de Boischevalier, Véronique (Vera) et Arnaud Bouteloup, Christine Caupin, Marie-Emmanuelle Chef d’hôtel, Marc Cony, Lionel Elpêche, Véronique GilMartin, Irène Guillon, Manoli Gonzalez, Sandrine Hanns, Florence Maupas, Juliette Meynial, Maria Nathan, Sarah Pascal, Claude Rhein, Jan Stomberg, Christian Vial, Christine Vidard, Anne Vignau et Brandon Walt vous attendent.

Carré à la farine, place du marché Notre Dame, Versailles, Yvelines place du marché Notre Dame 78000 Versailles Notre-Dame Versailles 78000 Yvelines