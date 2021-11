Versailles Ville de Versailles Versailles, Yvelines Versailles au son des Orgues, 11e édition Ville de Versailles Versailles Catégories d’évènement: Versailles

Yvelines

Versailles au son des Orgues, 11e édition Ville de Versailles, 5 décembre 2021, Versailles. Versailles au son des Orgues, 11e édition

du dimanche 5 décembre au dimanche 19 décembre à Ville de Versailles

programme complet sur versaillesorgues.org

Entrée libre, libre participation aux frais

Du 5 au 19 décembre 2021, “les Astres” seront le thème du festival international Versailles au Son des Orgues. Ville de Versailles 78000 Versailles Versailles Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-05T16:30:00 2021-12-05T18:00:00;2021-12-09T17:30:00 2021-12-09T19:00:00;2021-12-12T16:00:00 2021-12-12T17:30:00;2021-12-19T16:00:00 2021-12-19T17:30:00;2021-12-19T20:00:00 2021-12-19T21:30:00

Détails Catégories d’évènement: Versailles, Yvelines Autres Lieu Ville de Versailles Adresse 78000 Versailles Ville Versailles lieuville Ville de Versailles Versailles