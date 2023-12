Mon « entrainement » ‍♂️ aux entretiens chaque semaine ‍♀️ Versailles Mon « entrainement » ‍♂️ aux entretiens chaque semaine ‍♀️ Versailles, 28 décembre 2023, . Mon « entrainement » ‍♂️ aux entretiens chaque semaine ‍♀️ Jeudi 28 décembre, 09h00 Versailles Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Jeudi 28 décembre, 09h00 – 12h00

Fin : 2023-12-28T09:00:00+01:00 – 2023-12-28T12:00:00+01:00 Venez rejoindre notre atelier pour vous préparer de manière régulière et efficace à vos futurs entretiens d’embauche ! Le plus intéressant dans notre atelier, c’est la récurrence. En vous entraînant chaque semaine, vous cultiverez une véritable habitude de préparation et d’optimisation de vos réponses. Vous deviendrez un véritable professionnel des entretiens d’embauche, prêt à donner le meilleur de vous-même le jour J. Un bon complément aux ateliers théoriques de Pôle Emploi disponibles dans votre espace personnel dans « services à la carte » Chaque semaine, nous vous proposons des simulations d’entretien d’une durée de 7 minutes. Vous aurez ainsi l’opportunité de tester vos compétences relationnelles, votre aisance et votre capacité à convaincre en seulement quelques minutes. Mais ce n’est pas tout ! Au début de chaque simulation, vous disposerez de 2 minutes pour faire un pitch percutant de vous-même et mettre en valeur vos atouts. Cela vous permettra de travailler votre présentation personnelle, un élément clé pour marquer les esprits lors d’un entretien. Toujours un jeu avant de commencer pour « briser la glace » et une pause à 10h30. Versailles 78000 Versailles [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.pole-emploi.fr/mes-evenements-emploi/evenement/195204 »}] Atelier Support à l’entreprise Détails Autres Lieu Versailles Adresse 78000 Versailles Lieu Ville Versailles Latitude 48.79781 Longitude 2.137569 latitude longitude 48.79781;2.137569

