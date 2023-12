Le secteur de la sécurité forme les futurs agent(e)s de sécurité, venez rencontrer l’école européenne de sécurité privée Versailles Le secteur de la sécurité forme les futurs agent(e)s de sécurité, venez rencontrer l’école européenne de sécurité privée Versailles, 21 décembre 2023, . Le secteur de la sécurité forme les futurs agent(e)s de sécurité, venez rencontrer l’école européenne de sécurité privée Jeudi 21 décembre, 09h00 Versailles Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

L’ Ecole Européenne de Sécurité Privée, située à Versailles forme les futur(e)s agent(s) de sécurité.

Nous vous proposons une formation financée et certifiante pour obtenir le TFP APS (Agent de prévention de sûreté et de sécurité privée) de niveau 3. Vous disposez de la nationalité française ou d’un titre de séjour depuis plus de 5 ans (cf. « Loi pour une sécurité globale » préservant les libertés, parue au JO le 26 mai 2021 suite à la décision du Conseil Constitutionnel du 20 mai 2021) . Vous avez un niveau 3ème/Brevet des Collèges en français ( lire, écrire, s’exprimer correctement )

Vous avez un casier judiciaire vierge.

Une vérification auprès du Ministère de l’Intérieur sera effectuée, et un numéro de carte préalable sera demandé au Conseil National des Activités Privées de Sécurité (CNAPS) avant le début de la formation. L’école Européenne vous invite dans ses locaux situés au 7 rue des réservoirs à Versailles, pour une présentation des métiers et de la formation. Merci de venir avec les documents suivants:

• Carte Vitale ou attestation

• Carte d’identité ou passeport

• CV actualisé

• Justificatif de domicile ou attestation d’hébergement + Carte d’identité de la personne qui vous héberge.

• Votre n° préalable du CNAPS si vous le possédez déjà.

