Vers une grainothèque du futur Caen, samedi 23 mars 2024.

Vers une grainothèque du futur Caen Calvados

Comment créer un réseau de découverte, de partage et de préservation des graines et semences adaptées aux effets du changement climatique ?

À l’occasion d’un Samedi au Jardin, venez interroger les enjeux d’un tel réseau de graines anciennes et futures, et imaginer les moyens matériels de développement de cette grainothèque dans un contexte de changement climatique.

Avec Sylvain Przybylski, semencier de La Ferme Sans Nom, Maël Trémaudan, ingénieur, paysagiste, urbaniste de MUE Paysage & Urbaniste, ainsi que les représentant·es du CPIE Vallée de l’Orne, de Territoires pionniers.

Comment créer un réseau de découverte, de partage et de préservation des graines et semences adaptées aux effets du changement climatique ?

À l’occasion d’un Samedi au Jardin, venez interroger les enjeux d’un tel réseau de graines anciennes et futures, et imaginer les moyens matériels de développement de cette grainothèque dans un contexte de changement climatique.

Avec Sylvain Przybylski, semencier de La Ferme Sans Nom, Maël Trémaudan, ingénieur, paysagiste, urbaniste de MUE Paysage & Urbaniste, ainsi que les représentant·es du CPIE Vallée de l’Orne, de Territoires pionniers. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 16:00:00

fin : 2024-03-23 18:00:00

Enceinte de l’Abbaye-aux-Hommes

Caen 14000 Calvados Normandie reservations@chantierscommuns.fr

L’événement Vers une grainothèque du futur Caen a été mis à jour le 2024-02-19 par OT Caen la Mer