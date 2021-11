Vers une culture commune contre les discriminations Ligue de l’enseignement de l’Indre, 6 octobre 2021, Châteauroux.

Ligue de l’enseignement de l’Indre, le mercredi 6 octobre à 09:00

Les acteurs de l’éducation et du social sont en première ligne dès qu’il s’agit d’améliorer le vivre et faire ensemble. Or, dans ces métiers de relations à l’autre, vouloir bien faire ne suffit souvent pas et les convictions, les valeurs, peuvent être bousculées, involontairement, par les contraintes organisationnelles, de gestion, etc…. Nous pouvons alors être colporteur d’inégalités, coproducteur de discrimination, de façon inconsciente. La définition d’un cadre de référence et d’intervention communs est donc nécessaire et ne pourra s’établir qu’à partir de la prise en compte d’un regard complexe sur la multiplicité des convictions existantes, ce qui supposera pour le moins la prise de recul, le développement de l’esprit critique, au profit d’une émancipation éclairée, sans reniement de ses opinions Il est en premier lieu nécessaire de comprendre les mécanismes qui peuvent provoquer des inégalités de considération de l’autre, jusqu’à la production de discriminations. La formation vise à explorer toutes les thématiques liées à ces sujets, jusqu’à améliorer la capacité des acteurs à agir plus que réagir, à produire plus que reproduire, à reconnaître plus que connaître.

gratuit sur inscription

L’atelier vise explore les thématiques liées aux discriminations jusqu’à améliorer la capacité des acteurs à agir plus que réagir, à produire plus que reproduire, à reconnaître plus que connaître.

Ligue de l’enseignement de l’Indre 23 Blvd de la Valla 36000 Châteauroux Châteauroux Indre



