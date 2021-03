Vers une alimentation durable ? En ligne, 29 mars 2021-29 mars 2021, Paris.

Vers une alimentation durable ?

En ligne, le lundi 29 mars à 18:30

Face aux nombreuses crises qui menacent aujourd’hui la stabilité du monde et la souveraineté alimentaire des peuples, il paraît urgent de remettre en question notre modèle agricole et de trouver un nouveau paradigme alimentaire pour y faire face. Nos façons de consommer et de produire doivent être interrogées. Mais que recouvre exactement la notion d’alimentation durable ? Comment mettre en place un système alimentaire englobant à la fois les pratiques de consommation, la production alimentaire, la distribution et l’approvisionnement des villes ? **Avec** Yuna Chiffoleau, agronome et directrice de recherche en sociologie à l’INRA, spécialiste des circuits courts. Mathilde Coudray, chargée de mission à la chaire UNESCO Alimentations du monde. **Animé par** Aurélie Luneau, animatrice et productrice de l’émission _De cause à effets le magazine de l’environnement_ (France Culture)

Gratuit

Rencontre

En ligne Centre Pompidou Paris Paris 3e Arrondissement



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-29T18:30:00 2021-03-29T19:30:00