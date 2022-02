Vers un nouveau métier ? Cité des sciences et de l’Industrie Paris Catégorie d’évènement: Paris

Vers un nouveau métier ? Cité des sciences et de l’Industrie, 8 février 2022, Paris. Vers un nouveau métier ?

Cité des sciences et de l’Industrie, le mardi 8 février à 10:00

10h-13h30 [ATELIER] Préciser et présenter mes compétences (avec le logiciel Transférence) Établissez une liste de vos compétences en précisant leur contexte d’exercice, et, réfléchissez à leur transfert. (1ère séance) Enquêter sur les métiers de mon choix. Affinez vos pistes de nouveaux métiers en les confrontant à vos préférences professionnelles, et préparez votre enquête.(2ème séance) Condition requise : avoir un boite mail. Présence aux 2 séances obligatoire.

Gratuit, sur inscription

10h-13h30 [ATELIER] Précisez et présentez vos compétences avec le logiciel Transférence, enquêtez sur les métiers de votre choix, affinez vos pistes professionnelles ! Atelier en 2 séances. Cité des sciences et de l’Industrie 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-08T10:00:00 2022-02-08T13:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Cité des sciences et de l'Industrie Adresse 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Ville Paris lieuville Cité des sciences et de l'Industrie Paris Departement Paris

Cité des sciences et de l'Industrie Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Vers un nouveau métier ? Cité des sciences et de l’Industrie 2022-02-08 was last modified: by Vers un nouveau métier ? Cité des sciences et de l’Industrie Cité des sciences et de l'Industrie 8 février 2022 Cité des sciences et de l'industrie Paris Paris

Paris Paris