Vers un immobilier tertiaire innovant, résilient et durable Rennes Métropole Noyal-Châtillon-sur-Seiche Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Noyal-Châtillon-sur-Seiche

Vers un immobilier tertiaire innovant, résilient et durable Rennes Métropole, 11 mai 2022, Noyal-Châtillon-sur-Seiche. Vers un immobilier tertiaire innovant, résilient et durable

Rennes Métropole, le mercredi 11 mai à 17:30

Evénement French Proptech Bretagne Vers un immobilier tertiaire innovant, résilient et durable Réservez votre Mercredi 11 mai 2022 – De 17h30 à 20h A Rennes Métropole Un événement placé sous le signe de l’innovation dans l’immobilier tertiaire Breton. Première partie avec une restitution de l’AUDIAR sur les grandes évolutions du tertiaire post covid, suivi de la vision de Rennes Métropole avec Sébastien SEMERIL. Des tables rondes organisées pour présenter les innovations dans l’immobilier tertiaire breton, sous forme de cas d’usage : les nouveaux modes constructifs, la réhabilitation des bâtiments tertiaires, les nouveautés dans l’immobilier d’entreprise et les innovations dans les grands chantiers tertiaires de la Métropole. Avec la participation des institutionnels, des acteurs immobiliers et des startups bretonnes de la Proptech dont Twinsys Olivier Le Fol Stephane Michot David Guillerm Suivi d’un cocktail et d’échanges de l’écosystème immobilier breton. Evénement French Proptech Bretagne Rennes Métropole Rennes Métropole Noyal-Châtillon-sur-Seiche Noyal-sur-Seiche Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-11T17:30:00 2022-05-11T20:30:00

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Noyal-Châtillon-sur-Seiche Autres Lieu Rennes Métropole Adresse Rennes Métropole Ville Noyal-Châtillon-sur-Seiche lieuville Rennes Métropole Noyal-Châtillon-sur-Seiche Departement Ille-et-Vilaine

Rennes Métropole Noyal-Châtillon-sur-Seiche Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/noyal-chatillon-sur-seiche/

Vers un immobilier tertiaire innovant, résilient et durable Rennes Métropole 2022-05-11 was last modified: by Vers un immobilier tertiaire innovant, résilient et durable Rennes Métropole Rennes Métropole 11 mai 2022 Noyal-Châtillon-sur-Seiche Rennes Métropole Noyal-Châtillon-sur-Seiche

Noyal-Châtillon-sur-Seiche Ille-et-Vilaine