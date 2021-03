Paris En ligne / online Paris Vers un bac+5 et bac+8 à l’Université Paris-Saclay En ligne / online Paris Catégorie d’évènement: Paris

Vers un bac+5 et bac+8 à l’Université Paris-Saclay En ligne / online, 27 mars 2021-27 mars 2021, Paris. Vers un bac+5 et bac+8 à l’Université Paris-Saclay

En ligne / online, le samedi 27 mars à 13:00

Que vous soyez issu·e d’une licence, d’une classe préparatoire, d’un IUT… il y a une de nos filières universitaires qui vous conviendra pour poursuivre vos études en masters, en magistères, en grandes écoles ou en Doctorat. Tout le programme sur : [https://www.universite-paris-saclay.fr/journee-poursuite-etudes](https://www.universite-paris-saclay.fr/journee-poursuite-etudes)

Entrée libre

Découvrez nos formations, rencontrez nos enseignants et posez vos questions En ligne / online En ligne / online Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-27T13:00:00 2021-03-27T17:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu En ligne / online Adresse En ligne / online Ville Paris