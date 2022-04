VERS REVERS Musée denys puech, 14 mai 2022 22:00, Rodez.

Nuit des musées VERS REVERS Musée denys puech Samedi 14 mai, 22h00

Création musicale avec l’ensemble VOIX EN RHIZOME, Pascal NIGGENKEMPER, Jaumes PRIVAT

Création musicale avec l’ensemble VOIX EN RHIZOME, Pascal NIGGENKEMPER (contrebasse et partitions), Jaumes PRIVAT (poèmes). Densité et mouvement, sonorités et images fortes traversent cette création qu’est « Vers-Revers » suscitant une infinie recherche de sonorités tant aux voix qu’à la contrebasse, ainsi que des relations nouvelles entre l’instrument et le choeur

_Cet évènement est proposé par un établissement bénéficiant de l’appellation “Musée de France”._

A côté des œuvres du sculpteur aveyronnais Denys Puech (1854-1942), célèbre pour ses portraits féminins empreints de mélancolie, le musée accueille une importante collection d’Art Contemporain. Le peintre orientaliste Maurice Bompard et le graveur Eugène Viala sont également mis à l’honneur.

Saturday 14 May, 22:00

Next to the works of the sculptor aveyronnais Denys Puech (1854-1942), celebrates for his(her) female portraits marked with melancholy, the museum receives an important collection of Contemporary Art. The Orientalist painter Maurice Bompard and the engraver Eugene Viala are also put in honour.

Creación musical con el conjunto VOIX EN RHIZOME, Pascal NIGGENKEMPER (contrabajo y partituras), Jaumes PRIVAT (poemas). Densidad y movimiento, sonoridades e imágenes fuertes atraviesan esta creación que es «Vers-Revers» suscitando una infinita búsqueda de sonoridades tanto en las voces como en el contrabajo, así como nuevas relaciones entre el instrumento y el coro

Este evento es propuesto por un establecimiento que se beneficia de la denominación “Museo de Francia”.

Sábado 14 mayo, 22:00

Place Georges Clemenceau, 12000 Rodez 12000 Rodez Occitanie