le samedi 14 mai à 22:00

Création musicale avec l’ensemble VOIX EN RHIZOME, Pascal NIGGENKEMPER (contrebasse et partitions), Jaumes PRIVAT (poèmes). Densité et mouvement, sonorités et images fortes traversent cette création qu’est « Vers-Revers » suscitant une infinie recherche de sonorités tant aux voix qu’à la contrebasse, ainsi que des relations nouvelles entre l’instrument et le choeur _Cet évènement est proposé par un établissement bénéficiant de l’appellation “Musée de France”._ Création musicale avec l’ensemble VOIX EN RHIZOME, Pascal NIGGENKEMPER, Jaumes PRIVAT Musée denys puech Place Georges Clemenceau, 12000 Rodez Rodez Aveyron

2022-05-14T22:00:00 2022-05-14T23:00:00

