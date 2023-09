Vers Paris 2050, Affronter ensemble les défis de notre siècle, 16 novembre 2023, .

Du jeudi 16 novembre 2023 au samedi 16 décembre 2023 :

.Public adolescents adultes. A partir de 18 ans. gratuit

Dans le cadre du programme de résilience et de prospective parisien, la Ville de Paris et le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE) de Paris ont lancé une démarche de prospective créative « Vers Paris 2050, affronter ensemble les défis de notre siècle « , afin de construire avec les Parisien·ne·s une mise en récits de futurs possibles pour la capitale.

Pour produire ces récits,

quatre dispositifs créatifs ont été lancés, impliquant chacun des profils de

Parisien.ne.s différents : un concours et un appel à idées pour les étudiants,

des ateliers pédagogiques pour les scolaires, un appel à projet pour des

artistes et des ateliers d’écriture pour les habitants. Tous sont invités à

imaginer et représenter Paris en 2050, en s’interrogeant sur l’impact des

crises qui pourraient survenir dans les prochaines décennies sur la vie quotidienne.

Contribuez à cette démarche

prospective et construisez vos propres récits sur la vie quotidienne à Paris en

2050 en participant aux ateliers d’écriture proposés entre novembre et décembre

dans 4 médiathèques parisiennes (Médiathèque Canopée-La Fontaine, Bibliothèque Italie, Bibliothèque Jacqueline de Romilly, Bibliothèque Louise Michel). Encadrés par des auteur.e.s professionnel.le.s

et guidés par les textes de cadrage prospectifs de la démarche, ils vous

offriront un espace d’expression et de création ainsi qu’un espace de dialogue

et de mise en débat des enjeux de résilience urbaine portés par le dispositif «

Vers Paris 2050, affronter ensemble les défis de notre siècle ».

Les textes produits dans le cadre des ateliers seront présentés dans une

exposition de restitution de la démarche « Vers Paris 2050 » de

février à mars 2024 au Pavillon de l’Arsenal (75 004 Paris). Les

participant.e.s des ateliers seront également invité.e.s à partager leur

expérience de création collective avec le public à l’occasion de lectures

publiques et de débats pendant la durée de l’exposition.

Les auteur.rice.s présent.e.s sont les suivant.e.s: David Bry, Carole Trébor, Jean-François Hardy, et Ketty Steward.

N’hésitez pas à vous pré-inscrire : https://forms.office.com/e/PpW5epqESD

