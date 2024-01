Vers Paris 2050, Affronter ensemble les défis de notre siècle Pavillon de l’Arsenal Paris, mardi 6 février 2024.

Du mardi 06 février 2024 au dimanche 17 mars 2024 :

mardi, dimanche

de 11h00 à 19h00

.Tout public. gratuit

Cette exposition, présentée par la Ville de Paris et le CAUE de Paris, a pour ambition d’exprimer et de partager avec les Parisien·nes une vision de l’avenir de leur ville au travers d’illustrations concrètes reflétant le quotidien à Paris en 2050, pour une mise en récits commune de la transformation du territoire.

Depuis son origine, Paris n’a cessé de se réinventer au gré des changements économiques, sociétaux et culturels. Sa capacité à faire face aux défis du XXIe siècle dépendra grandement de notre habilité collective à imaginer de nouvelles solutions et façons de vivre.

La Ville de Paris a lancé en septembre 2022 une démarche de prospective, en partenariat avec le CAUE de Paris : « Vers Paris 2050, affronter ensemble les défis de notre siècle ». Les quatre dispositifs participatifs et créatifs déployés sur plus d’un an ont abouti à la production de récits sous de multiples formes, à travers une consultation étudiante ouverte aux futur·es professionnel·les du cadre de vie, des ateliers d’écriture à destination des habitant·es dans les médiathèques parisiennes, un appel à projet artistique et des ateliers pédagogiques menés dans des collèges et écoles élémentaires. Ils ont été enrichis par la production de détenus du centre pénitentiaire Paris-La Santé, dans le cadre d’ateliers créatifs.

Maquettes, dessins, textes, affiches, photographies, podcasts, vidéos et installations artistiques proposent une diversité de visions du quotidien à Paris en 2050, permettant de susciter un dialogue sur le futur de la capitale.

Audacieuses, foisonnantes et stimulantes, ces visions sont aujourd’hui rassemblées et mises en dialogue dans une exposition présentée au Pavillon de l’Arsenal. Cette narration collective propose d’entrevoir des futurs possibles pour Paris, à l’horizon 2050.

PROGRAMMATION EVENEMENTIELLE

Pendant toute sa durée, l’exposition est accompagnée d’une riche programmation afin de permettre l’implication des citoyennes et citoyens et de nourrir les débats.

Conférences-débats

Autour d’une thématique, des expert·es sont invité·es à réagir face aux récits prospectifs proposés par les quatre dispositifs créatifs et les participant·es (étudiant·es, artistes et habitant·es). Ces échanges organisés au Pavillon de l’Arsenal permettent d’aller plus loin sur les thèmes de l’exposition.

Paris souterrain

Comment investir les sous-sols de Paris pour de nouveaux usages d’ici 2050 ?

Mercredi 28 février 2024 à 19h

Futurs des migrations à Paris

Quelle nouvelle logique du partage pour Paris ?

Samedi 2 mars 2024 à 17h30

Canicules

Quelles solutions pour rafraîchir les logements parisiens ?

Jeudi 7 mars 2024 à 19h

Crues de la Seine

Vivre à Paris en période d’inondation

Mardi 12 mars 2024 à 19h

Visites, ateliers et rencontres avec les artistes

Samedi 2 mars 2024

→ Visite guidée de l’exposition, de 14h à 15h

→ Rencontre avec les Sœurs Chevalme, de 15h à 15h15

→ Atelier co-animé par les artistes, de 15h30 à 17h

Dimanche 3 mars 2024

→ Visite guidée de l’exposition, de 14h à 15h

→ Rencontre avec Zabou Carrière, de 15h à 15h15

→ Atelier co-animé par l’artiste, de 15h30 à 17h

Samedi 16 mars 2024

→ Visite guidée de l’exposition, de 14h à 15h

→ Rencontre avec Thomas Coispel et Anaïs Le Gall, de 15h à 15h15

→ Atelier co-animé par les artistes, de 15h30 à 17h

Dimanche 17 mars 2024

→ Visite guidée de l’exposition, de 14h à 15h

→ Atelier de design et de couture, de 15h à 17h

Pavillon de l’Arsenal 21, boulevard Morland 75004 Paris

Contact : https://www.caue75.fr/paris2050/expo

© Imma Sierra et Clémence Althabegoïty Paris souterrain – Vers Paris 2050, Affronter ensemble les défis de notre siècle