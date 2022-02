« Vers Pâques, prier avec la Parole de Dieu » Maison paroissiale de Notre-Dame des Champs Paris Catégorie d’évènement: Paris

du mercredi 9 mars au mercredi 6 avril à Maison paroissiale de Notre-Dame des Champs

Chaque rencontre de ce parcours pour le temps de carême, sera introduite par un chant, un court enseignement sur la vie spirituelle, suivi d’une prière accompagnée, pour terminer par une invitation à vivre un exercice spirituel pour la semaine. Nous méditerons, Le 9 mars le texte de la transfiguration le 16 mars le psaume 102, le 23 mars L’enfant prodigue, le 30 mars Isaïe 43, 16-21 Le 6 avril le texte de l’entrée à Jérusalem de Luc parcours animé par le Père Benoit Bourgoin et trois membres de la communauté Vie Chrétienne Maison paroissiale de Notre-Dame des Champs 92 bis boulevard Montparnasse 75014 Paris Paris Quartier Notre-Dame-des-Champs

2022-03-09T19:00:00 2022-03-09T20:30:00;2022-03-16T19:00:00 2022-03-16T20:30:00;2022-03-23T19:00:00 2022-03-23T20:30:00;2022-03-30T19:00:00 2022-03-30T20:30:00;2022-04-06T19:00:00 2022-04-06T20:30:00

