Vers l’infini et au-delà ! Venelles, 24 février 2022, Venelles.

Vers l’infini et au-delà ! Salle des Fêtes Place Marius Trucy Venelles

2022-02-24 19:00:00 – 2022-02-24 21:00:00 Salle des Fêtes Place Marius Trucy

Venelles Bouches-du-Rhône

En 1969, Neil Armstrong fut le premier Homme sur la Lune.

Mais depuis 50 ans et la fin des missions Apollo en décembre 1972, plus aucun humain n’a jamais refoulé le sol de notre satellite.



Mais alors, où vont donc les astronautes aujourd’hui ? Et qu’est-il permis d’espérer pour l’avenir ?

De Youri Gagarine à Thomas Pesquet, décollage pour un voyage dans l’espace ! Avec les astronautes et leurs missions les plus emblématiques…

À travers un florilège d’images des différentes missions spatiales, Thomas Richard, médiateur scientifique au planétarium Pereisc vous invite à revivre des voyages extraordinaires aux côtés de grands astronautes !

En 1969, Neil Armstrong fut le premier Homme sur la Lune.

Mais depuis 50 ans et la fin des missions Apollo en décembre 1972, plus aucun humain n’a jamais refoulé le sol de notre satellite.



Mais alors, où vont donc les astronautes aujourd’hui ? Et qu’est-il permis d’espérer pour l’avenir ?

De Youri Gagarine à Thomas Pesquet, décollage pour un voyage dans l’espace ! Avec les astronautes et leurs missions les plus emblématiques…

Salle des Fêtes Place Marius Trucy Venelles

dernière mise à jour : 2022-01-21 par