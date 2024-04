Vers l’inconnu – La Fabrique à Impros Fabrique à Impros (La) Nantes, dimanche 14 avril 2024.

Faire du théâtre, c’est ne pas jouer avec un ballon ou un instrument, c’est jouer avec soi-même. Faire du théâtre d’improvisation, c’est la même chose, mais sans la possibilité de se raccrocher à un texte ou à une mise en scène répétée à de nombreuses reprises. Faire du théâtre d’improvisation à l’adolescence, c’est carrément se jeter dans le vide sans savoir si ce qu’on a accroché sur les épaules est un sac à dos ou un parachute. Et pourtant, chaque deuxième dimanche du mois, les ados de la Fabrique à Impros vont monter sur scène pour vous proposer un spectacle improvisé, donc totalement inédit. Pour vous, et avec vous, ils partent… vers l’inconnu ! Durée : 1h15.

