Avant les représentations, un travail sera mené au cours d’un stage de trois semaines (du 5 au 25 juillet), financé par la Ville d’Alençon et orchestré par les deux comédiens-metteurs en scène et une chorégraphe professionnelle, Pascale Paris, de la Compagnie Bleu 202. Trente stagiaires (15 en théâtre et 15 en danse) vont ainsi découvrir, apprendre et répéter le spectacle. Comme à chaque édition depuis plus de dix ans, un voyage sera proposé aux spectateurs-piétons. Pour cette saison, “Lèche-Vitrines” les emmènera sur une nouvelle planète de couleur rose. * Du 26 au 29 juillet * Spectacle déambulatoire depuis le parc Simone Veil à 18h45 * 1h15 – Gratuit

Théâtre et danse en déambulation sont au programme de la troupe constituée de jeunes amateurs formée pour l’occasion et encadrée par la compagnie. parc Simone Veil parc Simone Veil 61000 Alençon Orne

