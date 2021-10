Hergnies Centre d'Education à l'Environnement d'Amaury Hergnies, Nord “Vers le VERT” Stage d’éduaction à l’environnement Amaury Centre d’Education à l’Environnement d’Amaury Hergnies Catégories d’évènement: Hergnies

du lundi 25 octobre au vendredi 29 octobre à Centre d’Education à l’Environnement d’Amaury

Véritable action éducative, la « Colo apprenante » s’inscrit dans le projet global de la structure. Cette année, dans le cadre du travail en partenariat avec la communauté éducative, la directrice de l’école primaire Saint-Exupéry ainsi qu’une enseignante du cycle III vont intervenir afin de prendre en charge les 2 heures quotidiennes destinées au renfort des apprentissages. Au personnel de l’éducation nationale viennent se rajouter 4 animateurs du Centre Socioculturel qui vont en parallèle proposer des activités de détours sur la confiance en soi et la création artistique en lien avec la nature. L’objectif étant de garantir à chaque enfant des conditions spécifiques adaptées en lien avec le programme scolaire dans le cadre de l’opération “colonies apprenantes” par le Ministère de l’Éducation Nationale. Centre d’Education à l’Environnement d’Amaury chemin RIGNAINS, Hergnies Hergnies Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-25T10:00:00 2021-10-25T13:00:00;2021-10-25T13:00:00 2021-10-25T20:00:00;2021-10-25T20:00:00 2021-10-25T21:00:00;2021-10-26T10:00:00 2021-10-26T13:00:00;2021-10-26T13:00:00 2021-10-26T20:00:00;2021-10-26T20:00:00 2021-10-26T21:00:00;2021-10-27T10:00:00 2021-10-27T13:00:00;2021-10-27T13:00:00 2021-10-27T20:00:00;2021-10-27T20:00:00 2021-10-27T21:00:00;2021-10-28T10:00:00 2021-10-28T13:00:00;2021-10-28T13:00:00 2021-10-28T20:00:00;2021-10-28T20:00:00 2021-10-28T21:00:00;2021-10-29T10:00:00 2021-10-29T13:00:00;2021-10-29T13:00:00 2021-10-29T20:00:00;2021-10-29T20:00:00 2021-10-29T21:00:00

