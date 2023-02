VERS LE SPECTRE THEATRE LOUIS ARAGON, 11 février 2023, TREMBLAY EN FRANCE.

THEATRE LOUIS ARAGON présente ce spectacle Accueillir la différenceLe jeune metteur en scène Maurin Ollès et sa formidable troupe de comédiens questionnent ici avec subtilité, audace et une bonne dose d’humour, notre difficulté à accueillir celles et ceux qui ne correspondent pas aux normes et codes établis par la société. Contre toute attente, on se surprend à rire aux éclats, être ému aux larmes, s’enchanter, comme rarement, devant une pièce de théâtre sur l’autisme.De sa naissance à l’âge adulte, Vers le spectre nous fait suivre le parcours mouvementé d’Adel, diagnostiqué autiste ou « neuro-atypique ». Autour de lui, une foule de personnages – parents, soignants, enseignants, éducateurs spécialisés – résistent tant bien que mal au rouleau compresseur de l’administration. Les situations les plus cocasses qu’ils vivent au quotidien s’enchaînent sous nos yeux et font voler en éclats tous les a priori. VERS LE SPECTRE

THEATRE LOUIS ARAGON TREMBLAY EN FRANCE 24, boulevard de l?Hôtel-de-Ville 93290

