du mardi 23 novembre au mercredi 24 novembre à Théâtre Sorano

### Théâtre – Compagnie La Crapule **_Dans le cadre du festival Supernova_ ** En parallèle de sa carrière de comédien, Maurin Ollès développe un singulier et passionnant travail de création sur des problématiques sociales, liées à la prise en charge des personnes et aux marginalités. Il fait ici le choix de partir de la question de l’autisme et imagine un récit du point de vue des familles et des professionnels qui gravitent autour : les éducateur.ices, mais aussi les parents, personnel soignant et enseignant.e.s. Quels bouleversements jaillissent de ces parcours imprévisibles et inadaptées ? Inspiré d’un profond travail documentaire de terrain et de rencontres, s’appuyant sur des écrits de pédagogues, Vers le Spectre est une fiction théâtrale joyeuse, plurielle et sonore pour se mettre à l’écoute du « moindre geste » ; déjouer les frontières et s’amuser avec la relativité des normes, et ceci dans un contexte institutionnel qui tend à conditionner notre regard sur l’extraordinaire. ### Plus d’infos [Site du Théâtre Sorano](https://www.theatre-sorano.fr/spectacle/vers-le-spectre-2/2021-11-23/) ![]() ### Infos pratiques * Mardi 23 novembre et mercredi 24 novembre à 20h30

De 8€ à 22€

Théâtre Sorano 35 Allée Jules Guesde, 31400 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne



