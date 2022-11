Vers le Phare

2022-12-02 18:30:00 – 2022-12-02 20:00:00 Lecture théâtralisée « Vers le Phare » texte de Virginia Woolf, interprété par Elyssa Leydet-Brunel. La lecture sera suivie d’un temps d’échange et de discussion.

Elyssa est diplômée à la fois du Conservatoire d’art dramatique d’Avignon, de l’Université d’Aix-Marseille et de l’ENSATT, elle est comédienne, autrice de textes théâtraux et metteuse en scène.

C’est en suivant leurs voix douces et légères, leurs pensées profondes ou leurs rêves futiles voire leurs frustrations quotidiennes, que l’on chemine à l’intérieur de ces journées simples et un paysage magique.



Durée totale approximative : 1h30. « Vers le Phare » est une œuvre racontant le quotidien d'une petite famille dans leur maison de vacances. Dans ce paysage battu par la mer, chaque jour s'annonce sur une visite au phare voisin et un empêchement singulier rend cette visite impossible.

