Toulouse Halle aux Grains Haute-Garonne, Toulouse Vers l’ailleurs Halle aux Grains Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Vers l’ailleurs Halle aux Grains, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Toulouse. Vers l’ailleurs

Halle aux Grains, le samedi 3 juillet à 20:00

**Dukas, Saint-Saëns, Bartok **Deux interprètes d’exception ponctuent cette saison. Leur rencontre avait fait des étincelles : la cheffe Elim Chan et le pianiste Bertrand Chamayou se retrouvent à Toulouse pour un programme envoutant, où les féeries de Dukas rivalisent avec le Concerto n° 5 de Saint-Saëns. Voyageur infatigable, fasciné par l’Orient, celui-ci convoqua pour le piano ses souvenirs de Louxor en Égypte.**Elim Chan** / Direction**Bertrand Chamayou** / Piano ### Programme **DUKAS

**L’apprenti Sorcier, Scherzo Symphonique** SAINT-SAËNS

**Concerto pour Piano N° 5 « L’Égyptien » en Fa Majeur, OP. 103** BARTÓK

**Concerto pour Orchestre, SZ. 116

![]() ### Plus d’infos [Site de l’ONCT](https://www.toulouse-metropole.fr/missions/culture/onct?oaq%5Buid%5D=78461597) ![]() ### Infos pratiques Samedi 3 juillet de 20h à 22h

Tarifs : 5€ à 40€

Culture Halle aux Grains 1 Place Dupuy, 31000 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-03T20:00:00 2021-07-03T21:59:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Halle aux Grains Adresse 1 Place Dupuy, 31000 Toulouse, France Ville Toulouse