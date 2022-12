Vers la sobriété numérique Lannion, 25 janvier 2023, Lannion Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose Lannion.

Vers la sobriété numérique

2023-01-25 20:30:00 – 2023-01-25

L’univers numérique dans lequel nous vivons a un impact environnemental non négligeable : pour chaque Français, ce sont 6 % de la consommation d’énergie primaire, et 4 % des gaz à effet de serre émis. Et ces chiffres augmentent très rapidement avec les nouvelles applications, les objets connectés, etc… Il est donc important d’analyser a` quel niveau se situent ces impacts : utilisateurs / réseaux / centres de données, de façon à pouvoir agir plus efficacement pour aller vers des systèmes plus vertueux et plus sobres !

Membre du collectif GreenIt (créé´ par Frédéric Bordage ), Marc Collin a 30 ans d’expérience en développement de logiciels et accompagnement d’entreprises en stratégie digitale. Il enseigne a` mi-temps a` l’Université´ Rennes 1, ou` il forme des étudiants au numérique responsable.

