Vers la sobriété Auditorium Rennes, jeudi 14 mars 2024.

Événement des Champs Libres Jeudi 14 mars, 18h30 1

Du 2024-03-14 18:30 au 2024-03-14 20:00.

Si la sobriété s’impose comme l’une des réponses aux enjeux des transitions, sa mise en œuvre soulève de nombreuses questions. Et si le temps était un allié ? Et s’il fallait considérer que la sobriété passe par la réduction du travail, le grand ordonnateur des temps de nos vies ? Avec Baptiste Mylondo, enseignant en économie et philosophie politique à Sciences Po-Lyon.

Auditorium Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine