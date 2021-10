Vers la résonance Théâtre Durance, 19 novembre 2021, Château-Arnoux-Saint-Auban.

Vers la résonance

Théâtre Durance, le vendredi 19 novembre à 21:00

Alors que la course du monde s’accélère dangereusement jusqu’à devenir incontrôlable, Thierry Balasse, compositeur, propose avec cette nouvelle création de ralentir. Lui, ralentit le son, deux fois, quatre fois, seize fois, plonge au creux de la matière sonore et en extrait la résonance profonde. Inspiré par la réflexion du philosophe Hartmut Rosa et par la poésie de Christian Bobin, _Vers la résonance_ est un véritable concert-spectacle. Sur le plateau, quatre musiciens et une danseuse mêlent voix parlée et chantée, musique (électroacoustique, guitares, synthétiseurs, piano, percussions… bols chantants en cristal) et mouvement. Un subtil travail de lumière fait naître une succession d’images oniriques qui prend par moments des allures d’hallucination visuelle. Grâce à une vingtaine de haut-parleurs disposés autour du public, se construit un espace imaginaire, changeant, invisible mais bien sensible. Parce qu’explorer l’espace et le temps par le son est un moment de rencontre unique entre musiciens et auditeurs, il nous faudra vivre ce spectacle avec nos sens plutôt que nos cerveaux, et espérer atteindre cette résonance si belle, mais si fragile. Avec ces matières – son, image, texte – il nous invite à un voyage sensoriel inouï, dont on revient en s’étonnant d’être parti si loin.

de 3 à 16€

Compagnie Inouïe – Thierry Balasse / musique

Théâtre Durance Les Lauzières 04160 Château-Arnoux-Saint-Auban Alpes-de-Haute-Provence



