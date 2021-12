Vers la résonance, 22 avril 2022, .

La résonance se déploie, rebondit entre les murs, et l’émotion entre les musiciens qui jouent et nous qui les écoutons.

La résonance, c’est de la matière sonore impalpable. Elle se déploie et rebondit entre les murs de la salle de spectacle, elle tisse l’émotion entre les musiciens qui jouent et nous qui les écoutons, elle traverse les frontières entre le présent et la mémoire, entre le son et le mouvement, la musique et la danse, l’espace et le temps.

La composition originale de Thierry Balasse emprunte aux bruits de la nature, à la réverbération de la pierre et aux vibrations de l’électronique.

La voix et le jeu des musiciens, sous des lumières sans cesse mouvantes, entrent alors en résonance avec les sortilèges du danseur qui sait comment ralentir ou accélérer le temps.

Composition générale Thierry Balasse

Composition de la musique originale Thierry Balasse, Eric Lohrer, Cécile Maisonhaute et Julien Reboux

Composition de la chorégraphie Anusha Emrith

Composition des éclairages Bruno Faucher

Composition de la sonorisation Vincent Donà

Textes extraits de Un bruit de balançoire de Christian Bobin

Électroacoustique, synthétiseurs, percussions, basse électrique Thierry Balasse

Danse, voix parlée Anusha Emrith

Guitare, guitare électrique, basse électrique Éric Lohrer

Piano, synthétiseur, voix chantée, voix parlée Cécile Maisonhaute

Électroacoustique Julien Reboux

Régie générale et régie plateau Mickaël Marchadier

Régie son façade Vincent Donà

