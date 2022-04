Vers la résonance Bourges Bourges Catégories d’évènement: Bourges

Bourges Cher Toujours plus vite ! C’était le leitmotiv qui présidait à la folie de notre monde moderne, engendrant dissonances de tous ordres, avant que la pandémie vienne y mettre un frein brutal. Face à cette course effrénée, le compositeur Thierry Balasse propose, dans sa nouvelle création, de prendre le temps, en musique bien sûr ! Vers la résonance invite à se synchroniser avec soi, les autres et la nature grâce au ralentissement sonore, à la résonance et à l’écho qu’elle crée en nous. +33 2 48 70 91 04 http://www.mcbourges.fr/ Toujours plus vite ! C’était le leitmotiv qui présidait à la folie de notre monde moderne, engendrant dissonances de tous ordres, avant que la pandémie vienne y mettre un frein brutal. Face à cette course effrénée, le compositeur Thierry Balasse propose, dans sa nouvelle création, de prendre le temps, en musique bien sûr ! Patrick Berger

