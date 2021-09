Vers la renaissance d’un château oublié entre Forez et Lyonnais Château de Jarnosse, 17 septembre 2021, Jarnosse.

Vers la renaissance d’un château oublié entre Forez et Lyonnais

du vendredi 17 septembre au dimanche 19 septembre à Château de Jarnosse

Seul édifice sélectionné dans le Département de la Loire par la Mission Stéphane Bern pour la 2e édition du Loto du Patrimoine 2019 et avec le soutien de la Fondation du Patrimoine, l’association de sauvegarde du château de Jarnosse souhaite vous retrouver lors des Journées Européennes du Patrimoine pour cette quatrième ouverture exceptionnelle et vous proposer le programme suivant : • **Présentation des travaux entrepris durant l’année écoulée**. Ouverture de la grande galerie du 1er étage et de la chapelle dans son prolongement – Présentation de la vierge à l’enfant polychrome du XVe Premières traces de décors peints de la galerie et sur l’ancienne emprise de la chapelle fondée en 1248 sous le vocable de Sainte-Catherine d’Alexandrie. • **Entrée payante 6 €** (gratuit moins de 16 ans) – Visite historique et architecturale commentée Château et ses abords / Galerie / Chapelle – Horaires sur place – Pour les groupes de 10 personnes et plus sur réservation préalable par mail: [[chateaujarnosse@orange.fr](mailto:chateaujarnosse@orange.fr)](mailto:chateaujarnosse@orange.fr) • **Entrée libre** – Exposition permanente sur l’histoire de plus de mille ans qui a permis de bâtir et de transformer cette ancienne enceinte castrale devenue le château de Jarnosse. • Entrée libre o **Jacky BURNICHON** – Artiste peintre o **Jean-Yves BRUYERE** – Artiste peintre o **Paul BOSLAND** – Sculpteur o **Patrice VERMOREL** – Photographies d’art « De la réalité à l’imaginaire » o **Mireille CARDON** – Peintures naturelles à la chaux, à la caséine, l’art de la fresque – Atelier pratique « Fabrication et démonstration » Samedi 18 et dimanche 19 de 14h à 18h. • « **AU CAMPING SIMONE !** » La folle et drôle de vie d’un camping ! Animation/spectacle avec la compagnie de théâtre Les Farfadets jouée au milieu des caravanes et de voitures anciennes exposées. Avec une part d’improvisation, plusieurs scènes de la vie quotidienne d’un camping seront jouées, voilà une comédie burlesque pleine de chansons d’autrefois – Représentations le samedi 18 et le dimanche 19 septembre à 16h 00 Durée du spectacle tout public : 50 mn environ Tarif unique de 8 € Réservation – 04 77 60 38 71 – 07 81 80 28 56 – [[lesfarfadets@gmx.fr](mailto:lesfarfadets@gmx.fr)](mailto:lesfarfadets@gmx.fr) • Vendredi 17 Septembre 2021 **14h 30 – LE CHATEAU DE JARNOSSE SUR LE GRAND CHEMIN** **Les petites histoires dans la grande histoire** – Conférence de Robert VALORGE **Son architecture et les travaux en cours** – Conférence / débat avec Franck SCHELL 1/4h de pause…. **17h 30 – LES CARREES MAGIQUES ET CHRISTIQUES DE L’ABBAYE DE CHARLIEU** Voyage au pays des symboles – Conférence de Claude VERMOREL **• Samedi 18 Septembre – 19h – Pause amicale et conviviale** ATTENTION : uniquement sur réservation préalable avant le 14 septembre 2021 o Programme musical… orgue de barbarie, bal musette… Assis / debout entre intérieur / extérieur Menu à 36€ service compris ! Verrine – pain surprise – gougère – panier de crudités – cake – brochette – feuilletés – Bœuf bourguignon – gratin Dessert « le Jarnossin » Café Bugey-Cerdon – Cellier Lingot-Martin Côte Roannaise – Domaine Sérol o Réservation obligatoire par courrier ou mail et règlement chèque ou virement.

Les Journées européennes du patrimoine/les rencontres du patrimoine

Château de Jarnosse 42460 Jarnosse, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes Jarnosse Loire



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-17T10:00:00 2021-09-17T18:00:00;2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00