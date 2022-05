Vers la création du 90e département, 18 juillet 2022, .

Vers la création du 90e département

2022-07-18 – 2022-07-18

1871, la France est défaite mais Belfort a résisté héroïquement. Comment sommes-nous passés de l’arrondissement subsistant du Haut-Rhin au Territoire de Belfort ? Arrivée des alsaciens, construction d’un quartier neuf et de nouvelles infrastructures … Revivez cette épopée. A partir de 8 ans (merci de respecter la consigne d’âge).

Mesures Covid 19 : les visites et animations sont soumises à la réglementation en vigueur à la date de leur déroulement.

Visite non remboursable, non échangeable

accueil@belfort-tourisme.com +33 3 84 55 90 90 http://belfort-tourisme.com/

