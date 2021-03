Cachan Arcueil et Cachan en ligne Cachan Vers des Territoires Résilients – zoom sur notre système alimentaire: vulnérabilités et voies [en ligne] Arcueil et Cachan en ligne Cachan Catégorie d’évènement: Cachan

Arcueil et Cachan en ligne, le mercredi 24 mars à 18:30

…de résilience. —————– ### Mercredi 24 mars à 18h30 Vers des Territoires Résilients – zoom sur notre système alimentaire : vulnérabilités et voies de résilience par Arnaud Vens, Les Greniers d’Abondance « Les Greniers d’Abondance » sont une association visant à étudier la vulnérabilité des systèmes alimentaires contemporains face aux bouleversements écologique, climatique et énergétique. Ils ont pour objectif de sensibiliser les citoyen·ne·s et élu·e·s à cette problématique, de fournir des outils de diagnostic et d’intervention et enfin de participer à la construction de politiques de résilience territoriale. Leurs principales réalisations: – Le guide Vers La Résilience Alimentaire ([https://resiliencealimentaire.org/](https://resiliencealimentaire.org/)) – l’application CRATer ([https://crater.resiliencealimentaire.org/](https://crater.resiliencealimentaire.org/)) – Le Tableau de Bord de la résilience alimentaire ([https://resiliencealimentaire.org/tableau-de-bord/](https://resiliencealimentaire.org/tableau-de-bord/)) En ligne : [https://meet.google.com/qxa-sfse-mms?fbclid=IwAR3GtAP5hqseosxAcK2chdgE757IxusW9B4dvQormCa7DX5tyCQc52hT_jE](https://meet.google.com/qxa-sfse-mms?fbclid=IwAR3GtAP5hqseosxAcK2chdgE757IxusW9B4dvQormCa7DX5tyCQc52hT_jE) Prix : Gratuit Public · Tout le monde

Proposé par Incroyables Comestibles France et Yohan Aglaé

