Vers Bonnevent Place du Marché Nonant-le-Pin, samedi 25 mai 2024.

Vers Bonnevent Place du Marché Nonant-le-Pin Orne

Venez profiter d’une balade à travers des chemins de randonnée aux paysages et à la nature très variés. A l’extrême sud du Pays d’Auge, la région de Nonant est propice à l’élevage du cheval. Le paysage est donc fortement marqué par les haras, enclos et autres pistes d’entraînement.

Venez profiter d’une balade à travers des chemins de randonnée aux paysages et à la nature très variés. A l’extrême sud du Pays d’Auge, la région de Nonant est propice à l’élevage du cheval. Le paysage est donc fortement marqué par les haras, enclos et autres pistes d’entraînement. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-25 09:00:00

fin : 2024-05-25

Place du Marché Parking en face de l’église

Nonant-le-Pin 61240 Orne Normandie patricckameslant@gmail.com

L’événement Vers Bonnevent Nonant-le-Pin a été mis à jour le 2024-02-02 par Orne Tourisme