Journées du Patrimoine – Animations dans le bourg Verrières, 17 septembre 2023, Verrières.

Verrières,Orne

Chasse aux trésors, démonstration de fabrication de fer à cheval, films sur Verrières autrefois. Église, préau, ancien logement de l’instituteur, mairie..

2023-09-17 10:00:00 fin : 2023-09-17 18:00:00. .

Verrières 61110 Orne Normandie



Treasure hunt, horseshoe-making demonstration, films on Verrières in days gone by. Church, courtyard, former teacher’s lodgings, town hall.

Búsqueda del tesoro, demostración de fabricación de herraduras, películas sobre Verrières en otros tiempos. Iglesia, patio, antigua casa del maestro, ayuntamiento.

Schatzsuche, Vorführung der Herstellung von Hufeisen, Filme über Verrières in früheren Zeiten. Kirche, Vorhof, ehemalige Wohnung des Lehrers, Rathaus.

Mise à jour le 2023-08-16 par Normandie Tourisme / Orne Tourisme