Festival international choral en Aveyron Verrières, 14 juillet 2023, Verrières.

Verrières,Aveyron

Vivez une soirée musicale inoubliable au Festival International Choral en Aveyron ! Assistez à la 13ème édition de ce festival prestigieux qui se déroulera à Verrières le 14 juillet 2023..

2023-07-14 fin : 2023-07-14 . .

Verrières 12520 Aveyron Occitanie



Experience an unforgettable musical evening at the Festival International Choral en Aveyron! Attend the 13th edition of this prestigious festival to be held in Verrières on July 14, 2023.

¡Viva una velada musical inolvidable en el Festival Coral Internacional de Aveyron! Asista a la 13ª edición de este prestigioso festival, que tendrá lugar en Verrières el 14 de julio de 2023.

Erleben Sie einen unvergesslichen musikalischen Abend beim Festival International Choral en Aveyron! Seien Sie bei der 13. Ausgabe dieses renommierten Festivals dabei, das am 14. Juli 2023 in Verrières stattfinden wird.

Mise à jour le 2023-07-05 par OFFICE TOURISME DU PAYS DE LA MUSE ET RASPES DU TARN