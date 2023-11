CONCOURS D’ATTELAGE INTERNATIONAL Verrie, 23 mai 2024, Verrie.

Verrie,Maine-et-Loire

Assistez à la 39ème édition du Concours d’Attelage International de Saumur ! Venez observer les meilleurs meneurs internationaux dans trois disciplines équestres : dressage, marathon et maniabilité. Un spectacle équestre de très haut niveau !.

2024-05-23 fin : 2024-05-23 17:00:00. .

Verrie 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire



Attend the 39th edition of the Concours d’Attelage International de Saumur! Come and watch the best international drivers in three equestrian disciplines: dressage, marathon and handling. An equestrian show of the highest level!

¡Asista al 39º Concurso Internacional de Conducción de Saumur! Venga a ver a los mejores conductores internacionales en tres disciplinas ecuestres: doma, maratón y manejo. ¡Un espectáculo ecuestre de primera categoría!

Seien Sie bei der 39. Auflage des Internationalen Fahrturniers von Saumur dabei! Beobachten Sie die besten internationalen Fahrer in drei Reitdisziplinen: Dressur, Marathon und Manövrierfähigkeit. Ein Reitspektakel auf höchstem Niveau!

Mise à jour le 2023-11-22 par eSPRIT Pays de la Loire