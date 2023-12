SAUMUR COMPLET Verrie, 24 avril 2024 07:00, Verrie.

Verrie,Maine-et-Loire

Evènement sportif international et culturel, Saumur Complet est la dernière qualification en France pour les Jeux Olympiques de Concours Complet d’Equitation. Le futur champion sera peut-être parmi les compétiteurs du CCI4* !.

2024-04-24 fin : 2024-04-24

Verrie 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire



An international sporting and cultural event, Saumur Complet is France?s final qualifier for the Olympic Games in Eventing. Perhaps the future champion will be among the CCI4* competitors!

Saumur Complet, acontecimiento deportivo y cultural internacional, es la última prueba clasificatoria de Francia para los Juegos Olímpicos de Concurso Completo de Equitación. Quizás el futuro campeón se encuentre entre los competidores del CCI4*

Saumur Complet ist ein internationales Sport- und Kulturereignis und die letzte Qualifikation Frankreichs für die Olympischen Spiele im Vielseitigkeitsreiten. Der zukünftige Champion wird vielleicht unter den Teilnehmern des CCI4* sein!

