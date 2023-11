VERRESATINE : LA QUALITÉ DE L’ARTISANAT – LA PERFORMANCE DE L’INDUSTRIE Verresatine & Verrehaget Hagetaubin, 25 novembre 2023, Hagetaubin.

Implantée dans le Sud-Ouest de la France depuis 2006, l’entreprise Verresatine est l’un des rares spécialistes du façonnage du verre, soufflé au chalumeau.

Entreprise innovante pour de nombreux secteurs industriels tels que la domotique, l’industrie pharmaceutique, l’électronique, l’optique, l’automobile ou encore l’aéronautique. Verresatine a su développer ses compétences et ses équipements au fur et à mesure des années. Ainsi elle répond aux évolutions constantes et pointues de ses nombreux clients.

Dans le cadre des Journées du patrimoine économique, nous vous proposons plusieurs visites guidées sur des créneaux d’une heure avec :

– présentation de notre entreprise ;

– visite de nos ateliers et présentation du travail du verre ;

– présentation par un de nos maîtres verrier de la fabrication d’une pièce ;

– découverte de nos productions.

Notre porte est grande ouverte et nous n’attendons plus que vous ! Que vous connaissiez ou non l’art du soufflage du verre, quel que soit votre âge, venez découvrir notre mission et le savoir faire de nos verriers.

La visite ne nécessite pas de tenue particulière et les groupes sont limités à 10 personnes. Inscription par mail (gestion@verresatine.fr) ou sur la plateforme helloasso (lien à droite), dans la limite des places disponibles.

A bientôt !

Verresatine & Verrehaget
1285 chemin de pintou
64370 hagetaubin
Hagetaubin
64370 Pyrénées-Atlantiques
Nouvelle-Aquitaine
gestion@verresatine.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-25T09:30:00+01:00 – 2023-11-25T12:30:00+01:00

Verresatine