Le Verre au quotidien : de notre table aux murs, en passant par les portes et les fenêtres ! Verres et Fusion, 1 avril 2023, Le Mans. Le Verre au quotidien : de notre table aux murs, en passant par les portes et les fenêtres ! 1 et 2 avril Verres et Fusion A la rencontre de notre savoir-faire d’artisans verrier Verres et Fusion 110 rue de Laigné 72100 le Mans Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire Nous aurons le plaisir de vous accueillir dans notre atelier proche du centre-ville du Mans. Nous mettrons tout en oeuvre pour que votre expérience dans notre atelier soit enrichissante. Nous vous ferons découvrir tous les outils utilisés et notre four de verrier. Vous pourrez examiner de près notre matière première : des plaques de verre de toutes les couleurs et dans tous les états : de la grand feuille rigide au verre broyé sous forme de poudre. Car ici le moindre petit bout de verre est réutilisé. Et les chutes qui ne peuvent pas l’être sont collectées et recyclées. Après ce “tour de piste”, nous pourrons vous faire une démonstration de notre travail et vous serez même invité à essayer vous-même, ou bien vous pourrez éventuellement vous inscrire à une journée d’initiation.

Vous pourrez aussi découvrir toutes nos créations dans le show-room et à tout moment, vous pourrez “piocher” quelques friandises à boire et à manger. Si vous venez en voiture, pas d’inquiétude pour stationner. Il y a des places gratuites dans la rue et dans tout le quartier.

L’atelier est aussi bien desservi par le Tram. Nous vous promettons une belle rencontre !

2023-04-01T10:00:00+02:00

2023-04-02T18:00:00+02:00 Bulgare réalisée en verre fusing sur socle verre d’une hauteur de 50 cm environ – photo prise Marie-Christine David

