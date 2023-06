À la découverte d’un métier d’exception : fileur de verre Verrerie du prieuré Saint-Germain-en-Brionnais, 15 septembre 2023, Saint-Germain-en-Brionnais.

À la découverte d’un métier d’exception : fileur de verre 15 – 17 septembre Verrerie du prieuré Entrée libre

Assistez à l’atelier d’un fileur de verre, et au travail du verre au chalumeau.

C’est dans l’ancienne ferme du Prieuré et dernière demeure de Benoît Raclet, sauveur de la vigne contre la pyrale en Mâconnais Beaujolais, que Jean-Charles Doyen vous fera découvrir son métier du verre au chalumeau.

Depuis plus de 35 ans, avec une parfaite maîtrise, il vous partagera son savoir-faire. À découvrir absolument !

Verrerie du prieuré Le Prieuré 71800 Saint-Germain-en-Brionnais Saint-Germain-en-Brionnais 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 03 85 70 64 20 https://fr-fr.facebook.com/jeancharles.doyen [{« type »: « phone », « value »: « 06 24 39 30 29 »}] Ancienne ferme du prieuré de Saint-Germain-en-Brionnais et dernière demeure de Benoît Raclet, sauveur du Beaujolais/Mâconnais contre la pyrole. Panorama exceptionnel dominant onze clochers. Visitez ce lieu unique et laissez-vous fasciner par le passionnant spectacle du fileur de verre. entre Charolles et La Clayette sur la D985. Accessibilité partielle aux personnes à mobilité réduite : atelier accessible mais exposition à l’étage.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T10:00:00+02:00 – 2023-09-15T19:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T19:00:00+02:00

© Jean-Charles Doyen