Dans l’ancienne ferme du Prieuré de Saint-Germain en Brionnais, dernière demeure de Benoit Raclet, ( sauveur de la vigne en 1830), vous vous laisserez fasciner par le passionnant spectacle de Jean Charles, fileur de verre. Véritable magicien, avec une parfaite maitrise, il filera sous vos yeux, transformant ainsi la matière en fusion pour faire naitre un monde merveilleux de miniatures animalières et objets de rêve**.**

Gratuit

Démonstrations du verre travaillé au chalumeau : avec une parfaite maitrise, il filera sous vos yeux un monde merveilleux de miniatures animalières. Verrerie du prieuré Le Prieuré 71800 Saint-Germain-en-Brionnais Saint-Germain-en-Brionnais Saône-et-Loire

