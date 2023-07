Visite guidée et découverte de la verrerie à Vianne Verrerie de Vianne Vianne Catégories d’Évènement: Lot-et-Garonne

Vianne Visite guidée et découverte de la verrerie à Vianne Verrerie de Vianne Vianne, 16 septembre 2023, Vianne. Visite guidée et découverte de la verrerie à Vianne 16 et 17 septembre Verrerie de Vianne Gratuit. Entrée libre. Qu’est ce que le verre ? Comment se fabrique-t-il ? Comment se travaille-t-il ? Christian Pointier vous en parlera, lors d’une visite guidée ! L’art du verre n’aura plus de secret pour vous. Verrerie de Vianne Avenue de la Verrerie, 47230 Vianne Vianne 47230 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine 06 71 91 61 47 https://www.vianne.fr La verrerie est en activité depuis 1928. Elle comporte une usine, un magasin et un musée du verre soufflé à la bouche, qui présente les techniques de fabrication et le savoir-faire des maîtres verriers. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:00:00+02:00

