Galerie d'exposition des pièces uniques en verre 16 et 17 septembre Verrerie d'art d'Amboise-Chargé A coté de notre atelier de souffleur de verre à la canne; vous pouvez découvrir toutes nos créations de pièces uniques. Verrerie d'art d'Amboise-Chargé Levée de La Loire, Les Caves D751 37530 Chargé 02 47 23 65 56 http://verreriedartdamboise.com Atelier de souffleur de verre et galerie d'exposition situés dans une cave troglodyte à 5 km d'Amboise. En 2014 après plusieurs années de travaux, l'atelier dans la cave troglodyte est inauguré. De nouveaux fours ont été construits, les aménagements refaits afin d'accueillir les visiteurs.

Ce lieu magique creusé dans la pierre de Touraine et face à La Loire offre un écrin pour mettre en valeur « l’Art du souffleur à la canne ». Levée de La Loire, Les Caves D751 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

