Verre et verriers à Paris dans la seconde moitié du XVIe siècle, 1547-1610 Archives de Paris – Salle Paul Verlaine, 10 mai 2022

Conférence par Élise VANRIEST, Élève conservatrice du Patrimoine, Institut national du Patrimoine – Institut national des études territoriales, en association avec la Société de l'histoire de Paris et de l'Île-de-France. L'industrie verrière se développa considérablement en région parisienne à partir du début du règne de Henri II en 1547 et jusqu'à la fin du règne de Henri IV en 1610. Ce développement est notamment étroitement lié à l'arrivée de verriers italiens qui apportent en France leur style et leur savoir-faire et mettent leurs compétences au service des monarques français. L'histoire verrière de la région ne se limite cependant pas à l'influence italienne. Deux métiers du verre s'organisèrent à Paris à cette époque : celui des patenôtriers d'émail et de verre (fabricants de perles de verre) et celui des marchands verriers. Le verre prit par ailleurs, au XVIe siècle, une place plus importante sur les tables des Parisiens modestes ou fortunés. On trouve des objets de verre aussi bien dans l'atelier de l'apothicaire que dans la trousse du médecin. Il s'agira donc dans cette conférence d'évoquer les différents métiers du verre à Paris, la typologie des objets les plus répandus, leur commerce ainsi que les grandes collections de verre parisiennes de la Renaissance.

