Verre en L’R au Château RICHELIEU Fronsac Fronsac Catégories d’évènement: Fronsac

Gironde

Verre en L’R au Château RICHELIEU Fronsac, 13 mai 2022, Fronsac. Verre en L’R au Château RICHELIEU Fronsac

2022-05-13 – 2022-05-13

Fronsac Gironde Verres en L’R au Château Richelieu.

Nous vous attendons le vendredi 13 mai à partir de 19h00 au Château Richelieu pour une soirée d’exception ! Concert du groupe Wild, Karaoké animé par Fabrice Doussang, grillades préparées par nos vignerons et plein d’autres surprises vous attendent.

En famille ou entre amis, venez faire la fête et découvrir en exclusivité notre millésime 2020 avant sa mise en bouteille Verres en L’R au Château Richelieu.

Nous vous attendons le vendredi 13 mai à partir de 19h00 au Château Richelieu pour une soirée d’exception ! Concert du groupe Wild, Karaoké animé par Fabrice Doussang, grillades préparées par nos vignerons et plein d’autres surprises vous attendent.

En famille ou entre amis, venez faire la fête et découvrir en exclusivité notre millésime 2020 avant sa mise en bouteille Verres en L’R au Château Richelieu.

Nous vous attendons le vendredi 13 mai à partir de 19h00 au Château Richelieu pour une soirée d’exception ! Concert du groupe Wild, Karaoké animé par Fabrice Doussang, grillades préparées par nos vignerons et plein d’autres surprises vous attendent.

En famille ou entre amis, venez faire la fête et découvrir en exclusivité notre millésime 2020 avant sa mise en bouteille château Richelieu

Fronsac

dernière mise à jour : 2022-04-20 par

Détails Catégories d’évènement: Fronsac, Gironde Autres Lieu Fronsac Adresse Ville Fronsac lieuville Fronsac Departement Gironde

Fronsac Fronsac Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fronsac/

Verre en L’R au Château RICHELIEU Fronsac 2022-05-13 was last modified: by Verre en L’R au Château RICHELIEU Fronsac Fronsac 13 mai 2022 Fronsac Gironde

Fronsac Gironde