### Ils sont treize à terminer leur formation de créateur-verrier au Centre Européen de Formation et de Recherche aux Arts Verriers (CERFAV)… Découvrez leurs productions. Le visiteur pourra flâner parmi des cornes de dragon, s’amuser d’un flipper en vitrail, méditer devant un vase qui recueille les pétales de fleurs, s’étonner de lampes champignon, s’attarder sur la maisonnette aux chimères, admirer de nouveaux bijoux ou encore admirer des parois légères et colorées.

Gratuit. Entrée libre.

Ils sont treize à terminer leur formation de créateur-verrier au Centre Européen de Formation et de Recherche aux Arts Verriers (CERFAV)… Découvrez leurs productions. Musée du château des Rohan Place du Général de Gaulle, 67700 Saverne Saverne Bas-Rhin

