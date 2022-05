VÉRONIQUE, UNE “VINIFILLE” À CABRIÈRES Cabrières Cabrières Catégories d’évènement: CABRIERES

Hérault

VÉRONIQUE, UNE “VINIFILLE” À CABRIÈRES Cabrières, 9 juin 2022, Cabrières. VÉRONIQUE, UNE “VINIFILLE” À CABRIÈRES Cabrières

2022-06-09 09:30:00 – 2022-06-09 12:30:00

Cabrières Hérault Cabrières Vous vous rendrez chez une vigneronne à la démarche de qualité, tout fait main, et vous baladerez dans ses vignes situées au pied des Crêtes de Vissou.

Avec le village de Cabrières à ses pieds, c’est un lieu charmant. Vous découvrirez la vie de la vigne, de la taille jusqu’aux vendanges, ainsi que le chai et les cuvées à déguster. Initiation aux étapes. Vous saurez ce qu’est une “Vinifille”.

Tout public. Jus de fruit variés pour les enfants.Être équipé de bonnes chaussures type randonnée. Vous vous rendrez chez une vigneronne à la démarche de qualité, tout fait main, et vous baladerez dans ses vignes situées au pied des Crêtes de Vissou.

Avec le village de Cabrières à ses pieds, c’est un lieu charmant. Vous découvrirez la vie de la vigne, de la taille jusqu’aux vendanges, ainsi que le chai et les cuvées à déguster. Initiation aux étapes. Vous saurez ce qu’est une “Vinifille”. +33 6 51 25 70 74 Vous vous rendrez chez une vigneronne à la démarche de qualité, tout fait main, et vous baladerez dans ses vignes situées au pied des Crêtes de Vissou.

Avec le village de Cabrières à ses pieds, c’est un lieu charmant. Vous découvrirez la vie de la vigne, de la taille jusqu’aux vendanges, ainsi que le chai et les cuvées à déguster. Initiation aux étapes. Vous saurez ce qu’est une “Vinifille”.

Tout public. Jus de fruit variés pour les enfants.Être équipé de bonnes chaussures type randonnée. Cabrières

dernière mise à jour : 2022-05-08 par

Détails Catégories d’évènement: CABRIERES, Hérault Autres Lieu Cabrières Adresse Ville Cabrières lieuville Cabrières Departement Hérault

Cabrières Cabrières Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cabrieres/

VÉRONIQUE, UNE “VINIFILLE” À CABRIÈRES Cabrières 2022-06-09 was last modified: by VÉRONIQUE, UNE “VINIFILLE” À CABRIÈRES Cabrières Cabrières 9 juin 2022 Cabrières Hérault

Cabrières Hérault