Véronique Sanson Tournée Hasta Luego ZENITH ROUEN, 26 février 2023, LE GRAND QUEVILLY.

Véronique Sanson Tournée Hasta Luego ZENITH ROUEN. Un spectacle à la date du 2023-02-26 à 19:00 (2023-02-26 au ). Tarif : 45.0 à 69.0 euros.

ART SCENIQUE (140065696) en accord avec Piano Blanc et Caramba Culture Live, présente VERONIQUE SANSON HASTA LUEGO Véronique Sanson enflamme les salles de concert de France et de Navarre depuis bientôt cinq décennies. La scène est sa raison de vivre. Un an à peine après avoir bouclé une tournée de plus de 110 dates, elle présente aujourd’hui son nouveau spectacle, Hasta Luego, entourée de ses fidèles musiciens et dans un répertoire remanié. L’occasion unique de découvrir les nouveaux titres de son prochain album et de retrouver cette générosité intacte et ce féroce appétit de faire vibrer toute une salle au son de sa voix, reconnaissable entre toutes, avant de rentrer chez soi des étoiles plein les yeux.Réservation PMR : 02 32 18 64 83 Veronique Sanson

Votre billet est ici

ZENITH ROUEN LE GRAND QUEVILLY AVENUE DES CANADIENS Seine-Maritime

ART SCENIQUE (140065696) en accord avec Piano Blanc et Caramba Culture Live, présente VERONIQUE SANSON

HASTA LUEGO



Véronique Sanson enflamme les salles de concert de France et de Navarre depuis bientôt cinq décennies. La scène est sa raison de vivre. Un an à peine après avoir bouclé une tournée de plus de 110 dates, elle présente aujourd’hui son nouveau spectacle, Hasta Luego, entourée de ses fidèles musiciens et dans un répertoire remanié. L’occasion unique de découvrir les nouveaux titres de son prochain album et de retrouver cette générosité intacte et ce féroce appétit de faire vibrer toute une salle au son de sa voix, reconnaissable entre toutes, avant de rentrer chez soi des étoiles plein les yeux.

Réservation PMR : 02 32 18 64 83.45.0 EUR45.0.

Votre billet est ici