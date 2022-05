VERONIQUE SANSON + BEN MAZUE – FESTIVAL DE LA CÔTE D’OPALE

VERONIQUE SANSON + BEN MAZUE – FESTIVAL DE LA CÔTE D’OPALE, 15 juillet 2022, . VERONIQUE SANSON + BEN MAZUE – FESTIVAL DE LA CÔTE D’OPALE

2022-07-15 – 2022-07-15 Le Festival de la Côte d’Opale réunit Véronique SANSON et Ben MAZUE à Boulogne/Mer pour une soirée exceptionnelle. La scène est la raison de vivre de Véronique SANSON. Elle présentera un nouveau spectacle entouré de ses fidèles musiciennes avec ce féroce appétit de faire vibrer le public. Le vendredi 15 juillet 2022 – concert plein air Ouverture des portes : 19h00

Début du concert : 20h30 Billetterie en ligne : https://www.festival-cotedopale.fr/billetterie/

ou en vente à l'Espace Culturel de Leclerc Outreau et à la Fnac de Boulogne-sur-Mer. dernière mise à jour : 2022-03-26

