Véronique Samsung (live) + Siwal (DJ set), 25 août 2022, .

2022-08-25

Horaire : 19:00 00:00

Gratuit : oui

Véronique Samsung I Live I House Dernière mutation d’une collaboration de plus de 10 ans entre Clément Cosset et Tom Nominé, Véronique Samsung naît en 2019 à Nantes pour canaliser leurs expérimentations électroniques en marge du précédent projet Cocktail Bandit. Nouvelle ville, nouveaux instruments, nouvelles influences, le projet est clairement défini : avec un matériel réduit à deux valises de machines et une guitare, sans platines ni informatique, le duo compte participer à la réintroduction du concert live en club. L’improvisation est le maître mot : à partir d’un canevas de motifs, le set se dessine en continu, en fonction du public, de l’instant. IG / FB / SC Siwal I DJ set I House, Deep House, Deep Techno Influencée par le jazz, le trip hop et les musiques électroniques, Siwal chine et collectionne les vinyles pour les ressortir ici et là, aux détours de DJ sets ou soirées plus intimistes. Son univers est à la fois un mélange entre la house chaleureuse et la deep techno organique. IG / SC



